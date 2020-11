«La bolla virtuale che ha protetto le strutture per anziani dal Covid in Polesine è esplosa: abbiamo chiesto al prefetto un tavolo d'incontro urgente, che metta insieme strutture, sindaci e Ulss con le parti sociali». A sottolinearlo sono il segretario generale e il segretario di Rovigo della Fp Cgil Davide Benazzo e Roberta Denanni. «Il virus rimarcano - ha trovato le strutture in grosse difficoltà. Loro malgrado perché la carenza di personale non è certo una colpa da attribuire alle singole strutture e nemmeno una situazione venutasi a creare di recente: negli ultimi anni è stata da noi più volte segnalata, ora ha ampiamente superato il concetto di qualità del servizio. Ogni giorno riceviamo comunicazioni da parte dei lavoratori e delle direzioni sulla grave situazione relativamente al personale necessario e alla grande difficoltà di reperirlo, soprattutto infermieri, ma anche Oss. Questo determina che spesso si valica il confine tra la professione di Oss e quella infermieristica, incorrendo nell'abuso di professione. Riteniamo che i lavoratori esposti in prima linea debbano essere valorizzati e non umiliati, ringraziati per il lavoro fanno, fingendo di non aver paura. La situazione ha ampiamente superato il tema carichi di lavoro e rispetto degli istituti contrattuali, come le ferie: si è alla vera emergenza che necessita di un urgente intervento delle istituzioni, dei sindaci, che fino ad ora mai si sono esposti, e dell'Ulss, con il coordinamento della Prefettura».

