Ha preso il via la ricerca di manager, tecnici e figure di supporto per il nuovo polo logistico Amazon, mentre gli operai dovranno attendere l'estate. Sono ventidue le posizioni lavorative già aperte e illustrate nella pagina web https://www.amazon.jobs/en/locations/castelguglielmo cui si può accedere per presentare le candidature. Si tratta in prevalenza di posizioni manageriali e tecniche, ma anche di figure per il reclutamento e il coordinamento dei lavoratori, supervisori di squadra di manutenzione e manutentori elettrici e meccanici. Le selezioni per operatori di magazzino saranno invece aperte in estate, probabilmente attorno alla metà di luglio. «Per queste figure professionali è previsto un inquadramento al quinto livello del contratto nazionale della Logistica e dei trasporti, con salario d'ingresso di 1.550 euro lordi per gli operai e un pacchetto di benefit che include sconti su Amazon.it e l'assicurazione sanitaria privata contro gli infortuni - spiega il colosso degli acquisti online - Amazon offre, inoltre, l'innovativo programma Career choice: l'azienda copre fino al 95 per cento dei costi di formazione superiori e delle spese, fino a un massimo di 8mila euro in quattro anni. Quindi i dipendenti possono iniziare la propria carriera in Amazon senza alcuna qualifica formale e beneficiare della formazione in un ambito di loro scelta e di tutte le competenze necessarie per cogliere nuove opportunità di carriera dentro l'azienda o all'esterno».

I.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA