Con la messa a dimora di 230 piante è stato avviato a Ceregnano nell'azienda Sasse Rami un impianto sperimentale di comparazione di Paulownia, una pianta che arriva da lontano e che nell'industria del mobile è conosciuta anche come l'alluminio del legno per la sua buona elasticità e la resistenza alla perforazione. Si sta promuovendo la sua coltivazione in tutto il mondo e potrebbe riservare interessanti prospettive anche in Veneto, sia per il rimboschimento sia per l'utilizzo del legno a fini industriali ed energetici: lo scarto della pianta (ramaglie e parte del tronco) è infatti utilizzato per alimentare centrali a biomassa in virtù del suo elevato potere calorico. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Istituto per la BioEconomia (Ibe) del Cnr e nell'azienda pilota e dimostrativa di Veneto Agricoltura si sta realizzando un campo di comparazione tra sei diversi cloni di Paulownia che punta a valutare le capacità di adattamento della pianta alle condizione del suolo e del clima a Ceregnano. La pianta di Paulownia diventa albero dopo il taglio tecnico e raggiunge la maturazione legnosa al quarto anno di vita. Con l'impianto a Ceregnano dei diversi cloni di Paulownia i tecnici intendono valutare i risultati produttivi qualitativi e di resistenza ai patogeni e intendono mettere a punto delle tecniche di coltivazione e di gestione degli impianti partendo da un attento lavoro di raccolta, elaborazione e analisi di dati.

