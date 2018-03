«Si calpesta la dignità di un medico stimato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIFESAROVIGO «Una pura campagna di odio, ingiustificata e non utile: mettete pure cuore e cervello al servizio di una causa nobile, ma non calpestate la dignità di una donna che lavora, anche se siete convinti che abbia commesso un errore quella sera di nove anni fa».I FATTIRompe il silenzio l'avvocato Riccardo Venturi, difensore della dottoressa Cristina Dibello, accusata insieme alla collega Dina Paola Cisotto, di lesioni gravissime per i fatti della notte fra il 2 e 3 dicembre 2008 durante il parto della piccola Eleonora Gavazzeni,...