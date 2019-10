Si alza il sipario sulla stagione teatrale fai da te

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIASi apre il sipario sulla stagione teatrale una stagione fai da te. L'esecutivo Barbierato ha deciso infatti di mettersi in proprio, di vestire i panni di imprenditore, per confezionare un palinsesto di spettacoli da offrire alla cittadinanza. In scaletta cinque appuntamenti, sei se si considera uno spettacolo fuori abbonamento. La stagione del Comunale 2019-2020 è stata presentata ieri a palazzo Tassoni. A fare gli onori di casa il primo cittadino Omar Barbierato, la consigliera con delega agli eventi culturali Oriana Trombin e la...