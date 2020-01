«Sì alle attività a Marabin, l'Odeon è più complesso»

COMMERCIO

ROVIGO «Nuovi supermercati in città? Ben vengano le attività commerciali che vogliono insediarsi a Rovigo. Valuteremo se ci sono i presupposti per le autorizzazioni che deve rilasciare il Comune». Il sindaco Edoardo Gaffeo è positivo nei confronti dell'arrivo, tra ponte Marabin e via Amendola, di due nuove attività commerciali: un supermercato e un bar pasticceria. La multinazionale della distribuzione Aldi avrebbe rilevato i locali dell'ex supermercato Billa. Il fabbricato accanto sarebbe invece attirato l'attenzione del colosso dolciario Borsari, già presente con un esercizio a Badia. Per il momento, conferma il sindaco, all'Ufficio commercio non è ancora arrivata alcuna richiesta in merito alle due aperture. Le voci sul fronte dei nuovi insediamenti, però, si fanno sempre più insistenti e pare che a breve sia anche in arrivo l'annuncio ufficiale dei due imprenditori pronti a investire in questo angolo della città, importante punto di passaggio anche di molti studenti universitari che dalla stazione ferroviaria raggiungono il centro lungo la ciclopedonale.

L'INTERVENTO

L'acquisizione dell'area commerciale che si trova a due passi dalla stazione si sta perfezionando e i due imprenditori, secondo indiscrezioni, si starebbero dividendo l'area. Una volta spartiti gli spazi, il passaggio successivo, sarà quindi avviare l'iter per l'abbattimento di due edifici minori per ampliare l'accesso alle due attività e fare spazio a una settantina di nuovi parcheggi. A questo punto, l'ultima parola spetterà al Comune che dovrà dare il via libera alla nuova viabilità. Per quanto invece riguarda le autorizzazioni, essendo già area a valenza commerciale, non dovrebbero esserci problemi, ma basterà presentare al Comune una semplice Segnalazione di inizio all'attività. Il sindaco, che ha tenuto per sé la delega al Commercio, sembra propenso a non mettere il bastone tra le ruote allo sviluppo dell'area che dista pochi passi dal centro. Più in salita appare, secondo Gaffeo, la partita della riapertura dell'ex Odeon: «Farò tutto il possibile per riportare il cinema in centro. Vediamo se ci sono i presupposti perché questo si possa realizzare i tempi brevi. Non sarà però una cosa semplice, la questione del ritorno del cinema in città è un po' più complicata, serve l'impegno da parte di tutti gli attori coinvolti».

Roberta Merlin

