Cala leggermente l'incidenza, ovvero il numero dei nuovi casi positivi sul totale delle persone sottoposte a tampone, pari al 6,22%, mentre sale il numero totale dei contagiati da inizio epidemia, arrivati a 6.506, pari al 2,82% dei residenti, uno ogni 38. Fra gli 82 nuovi contagi di giornata, solo 6 sono emersi in persone già in isolamento domiciliare, mentre ben 15 sono stati scoperti all'interno delle Rsa polesane che rappresentano il maggior elemento di preoccupazione: altri 10 al Csa di Adria, 9 ospiti e 1 operatore che portano il totale a 43 ospiti e 10 operatori positivi; un nuovo caso fra gli ospiti della casa di riposo La Residence di Ficarolo, dove il focolaio sembrava ormai andare verso l'estinzione perché erano rimasti solo 8 ospiti positivi; un operatore della casa di riposo Sant'Anna di Villadose, dove al momento si contano 6 ospiti e 5 operatori positivi; altri due ospiti e un operatore dell'Iras di Rovigo, la struttura più grande del Polesine con quasi 300 ospiti e che, pur avendo adeguati spazi per gli isolamenti, inizia ad avere ora un focolaio abbastanza consistente, con 32 ospiti e 11 operatori positivi. Il numero più alto di positività resta sempre quello della Casa Albergo di Lendinara, 114 ospiti e 28 operatori, seguita da Villa Agopian di Corbola con 65 ospiti e 23 operatori e con una situazione di oggettiva difficoltà per le lacune nel personale, tanto che da ieri hanno preso servizio nella struttura del Ciass due operatori distaccati dall'Ulss. Sono in tutto 14 sulle 20 totali le Rsa con almeno un caso, un 9 ci sono contagi fra gli ospiti, 297 persone in tutto, mentre il totale degli operatori positivi è pari a 90, leggermente sceso rispetto ai giorni scorsi in virtù delle guarigioni accertate.

LE SCUOLE

Per quanto riguarda le scuole, invece, trovati positivi uno studente dell'Istituto Bellini di Trecenta, uno del Conservatorio di Rovigo, un bambino della scuola elementare di Gavello, una maestra della scuola materna di Santa Maria in Punta ad Ariano, un docente della scuola elementare Miani e un ausiliario della scuola primaria di Grignano, che ieri è rimasta chiusa per sottoporre a tampone tutti i bambini, i docenti ed il personale Ata.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA