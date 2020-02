«Non spetta a me commentare queste iniziative. Posso dire che i dirigenti devono attenersi ai protocolli sanitari e che ricorrere al fai-da-te non è una cosa corretta». A sottolinearlo è Roberto Natale, direttore dell'Ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo, a proposito della lettera con cui Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia hanno chiesto al ministero della Salute di lasciare a casa gli alunni di ritorno dalla Cina. «Finora dalle scuole non è arrivata nessuna richiesta di questo tipo - aggiunge Natale - Spero che tutti si attengano alla circolare pubblicata sul nostro sito».

In tema di coronavirus in Polesine sono due le famiglie cinesi messe in isolamento familiare, una a Canda e la seconda a Corbola. In entrambi i casi alcuni componenti erano da pochi giorni tornati da un viaggio in Cina e l'Ulss 5, in via precauzionale, ha attivato il protocollo per l'isolamento familiare della durata di 14 giorni, tanto quanto dura l'incubazione del virus. Nessuno dei componenti delle due famiglie è risultato infetto. Ad Adria, invece, gli allievi di origine cinese che frequentano il conservatorio Buzzolla di propria iniziativa hanno deciso dall'altro ieri di indossare le mascherine protettive davanti alla bocca in segno di rispetto nei confronti dei compagni di scuole e degli insegnanti. «È un'abitudine - sottolinea la dirigente dell'istituto - che gli studenti rispettano anche quando hanno un semplice raffreddore o la tosse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA