SHOPPING

ROVIGO Una chat per fare la spesa nei negozi della città e della provincia. È l'idea lanciata da N1 Servizi Informatici che per rispondere all'emergenza Covid-19 ha pensato di realizzare un servizio gratuito per fare la spesa in modo facile e comodo negli esercizi convenzionati di tutta la provincia. L'applicazione Comprada.me permette infatti di effettuare un ordine al proprio ristorante di fiducia, con consegna direttamente a domicilio o ritiro nel punto vendita. L'azienda, specializzata in servizio informatici alle imprese, ha voluto regalare al Polesine questo nuovo strumento per aiutare attività commerciali e cittadini ad affrontare in sicurezza il periodo della pandemia che costringe a cambiare le nostre abitudini anche sul fronte degli acquisti. «In momenti come quello che stiamo vivendo, con l'autonomia personale che viene limitata da qualcosa di invisibile ma estremamente pericoloso per la salute - spiegano i responsabili dell'azienda che ideato l'app - abbiamo pensato di ridurre le distanze tra i consumatori e le loro necessità quotidiane creando l'applicazione comprada.me che permette di fare spesa comodamente attraverso il proprio cellulare utilizzando WhatsApp, il sistema di messaggistica più usato in tutto il mondo».

NEGOZI ADERENTI

In questo modo, a beneficare del nuovo strumento dedicato agli acquisti non saranno solo i clienti, ma anche le attività commerciali locali che aderiranno al sistema della spesa prenotata attraverso l'app. Per fare un ordine basteranno pochi semplici passaggi. Il collegamento infatti tramite Whatsapp al proprio negozio di fiducia non richiede l'inserimento di alcun dato particolare e il pagamento si effettua al ritiro della spesa o alla consegna a casa. «Abbiamo creato l'app - spiegano gli ideatori per dare il nostro contributo a una rinascita che dovrà necessariamente prendere il posto di questa situazione difficile e gravosa. Il servizio è gratuito per tutti gli esercenti della provincia di Rovigo. L'obiettivo è quello di facilitare gli acquisti nei negozi di vicinato, anche per chi non ha molta dimestichezza con gli acquisti online».

SERVIZI A DOMICILIO

Anche infatti con le riaperture delle attività commerciali, la consegna a domicilio continuerà ad essere uno strumento importante per negozi e locali, una comodità in particolare per anziani e per chi vuole evitare di sostare a lungo all'interno di spazi chiusi per fare la spesa. Un plauso all'iniziativa arriva dal vicedirettore di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo Antonella Savogin. «Nel corso di questa epidemia sanitaria, al fine di mantenere il distanziamento sociale, abbiamo avuto modo di utilizzare sempre di più le tecnologie digitali che ci hanno permesso di tenere i contatti con le nostre imprese - spiega la portavoce dei commercianti della città - Proprio per rispondere al meglio alle nuove esigenze dei nostri negozianti, abbiamo condiviso l'utilizzo dell'applicazione predisposta dalla N1 Servizi Informatici, che ha messo a disposizione in forma gratuita tale strumento che consentirà di agevolare gli acquisti nei nostri esercizi».

ADESIONE GRATUITA

Gli esercenti che volessero aderire gratuitamente alla piattaforma possono contattare l'azienda al numero 0425/28879 oppure via mail all'indirizzo info@enneuno.it. Nei prossimi giorni, a disposizione di bar e ristoranti ci sarà anche un'app per prenotare velocemente un tavolo, scegliendo anche il posto dove sedersi. L'iniziativa, lanciata da Ascom Confcommercio, ha lo scopo di facilitare la comunicazione tra i proprietari dei locali e i clienti.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA