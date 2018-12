SHOPPING NATALIZIO ROVIGO Ultime ore per gli acquisti di Natale, ma anche per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SHOPPING NATALIZIOROVIGO Ultime ore per gli acquisti di Natale, ma anche per iniziare le spese alimentari in vista del cenone dell'ultimo dell'anno. Mai come quest'anno la gente ha dichiarato di avere poca voglia di comperare regali, così come di impegnarsi nell'addobbo degli alberi. Però, soprattutto chi ha dei bambini, non può certo esimersi dal farlo e così anche se non con l'entusiasmo degli anni scorsi, prova a buttarsi nella mischia, cercando di trovare i cosiddetti last minute. Fino a domani, sarà possibile acquistare nel mercatino...