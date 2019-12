Shopping in città e sconti a teatro

ADRIA

Comune e risorse del territorio, associazioni di volontariato, mondo del commercio e del turismo, chiamati a dare nuovo impulso al teatro e alla città. Il tutto in vista dello spettacolo Finchèsocialnoncisepari, con Katia Follesa e Angelo Pisani del 1. febbraio prossimo, con il quale il comico di Zelig, raggiunto in collegamento telefonico nel corso dell'incontro, e la propria compagna di vita, girano per i teatri della penisola raccontando con ironia il rapporto di coppia. Il prossimo appuntamento della stagione teatrale è stato presentato in municipio dal sindaco Omar Barbierato, con a fianco Michele Foffano, agente teatrale di DalVivo, e il referente locale Gianni Ravarro. «L'ottimo riscontro avuto con Angelo Pintus - ha aperto il sindaco - conferma che il teatro offre grandi potenzialità alla città attraverso la visibilità ottenuta sui media. L'amministrazione appoggia il progetto di coinvolgere le associazioni nella prospettiva di far crescere la città». «Siamo interessati ad aprire un dialogo con il territorio - ha delineato i contorni dell'iniziativa Foffano - coinvolgendo le espressioni della città, il volontariato, le associazioni, il commercio». Incontrata in questa direzione la collaborazione della Pro loco per la prevendita dei biglietti, sui quali sarà praticato uno sconto a chi, fino al 6 gennaio, farà acquisti natalizi nei negozi Adria shopping e del Porto. Con il coupon consegnato si potrà acquistare il biglietto per lo spettacolo a 21 euro invece di 34 per i posti in platea e a 16 euro. anziché 28, in galleria. Per le associazioni di volontariato il costo è di 10 euro. «Il teatro offre alla città un humus di crescita non amplificato a dovere», è stato l'intervento di Gianni Ravarro, che ha invitato a partire da subito.

Moreno Tenani

