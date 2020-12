SHOPPING IN CENTRO

ROVIGO «Non c'è stata alcuna sanzione, né al mio locale, né ai miei clienti». A parlare è la titolare del locale Il Portico di via Badaloni, Sara Berlose, che precisa che nel pomeriggio di sabato scorso non è stata elevata alcuna sanzione da parte delle forze dell'ordine, intervenute solo per rammentare agli avventori del suo locale di rimanere seduti ai tavoli e ben distanziati.

MONITO AI CLIENTI

«Ho passato tutto il pomeriggio fuori dal mio locale, letteralmente ad urlare ai clienti di rimanere distanziati e seduti - aggiunge la giovane titolare del locale - Abbiamo chiuso anche prima delle 18, perché io ero esausta e, se devo dirla tutta, lavorare così è davvero difficile. Tanto vale chiudere, perché non posso permettermi di dire tutto il tempo ai clienti di rispettare le regole».

GESTORI ESASPERATI

Sono parecchi i gestori di bar e ristoranti ad esprimere questo pensiero, visto che l'apertura al pubblico è comunque notevolmente penalizzata dalle restrizioni. L'obbligo di consumazione al tavolo e il distanziamento spesso non consentono ai bar di recuperare le spese e quindi, paradossalmente, moti preferirebbero chiudere e sperare in un contributo statale. Scelta, come evidenziato da Berlose, che poi si rende ancora più necessaria se si deve passare il proprio tempo a chiedere agli avventori di rispettare le regole per non incorrere in qualche sanzione, che per i locali è anche particolarmente severa: dai 280 ai 560 euro di multa e chiusura forzata per cinque giorni.

PIAZZE PIENE

Per tutta la giornata di ieri in centro si è riversata una grande quantità di gente. Lo shopping ha fatto da padrone e i commercianti stanno particolarmente apprezzando il fatto che i centri commerciali siano chiusi, rincuorati dalla voglia di spendere nel periodo natalizio. Le forze dell'ordine, invece, come al solito hanno svolto serrati controlli diffusi su tutto il territorio. Anche ieri, come sabato, si sono viste transitare continuamente per il centro e le piazze pattuglie dei vigili urbani, della polizia e dei carabinieri. Qualche volta si sono dovute fermare per fare un rapido rimprovero ad alcuni gruppetti di giovani fermi a chiacchierare con la mascherina abbassata. Contrariamente a qualche settimana fa, quando era attiva la precedente ordinanza regionale, si erano sollevate un mare di polemiche per i controlli svolti dai vigili all'accesso della piazza, ma ieri non c'è stato alcun battibecco. Anzi, le pattuglie della Polizia Locale hanno spiegato di non avere rilevato particolari problemi né tra i locali, né lungo le strade. Insomma, nonostante sembrasse tutto un po' sopra le righe, vista la quantità di gente in giro nonostante gli appelli a evitare di affollare le città durante il weekend, le forze dell'ordine non hanno ritenuto di procedere con contravvenzioni.

Alberto Lucchin

