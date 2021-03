COMMERCIO

ROVIGO I negozi della città combattono la crisi diventando sempre più digitali. In risposta al boom delle vendite online che ha visto durante il lockdown l'e-commerce schizzare in vetta sul fronte dei metodi di acquisto scelti anche dai polesani, i negozi della città hanno iniziato a mettere in rete i propri prodotti, introducendo la consegna a domicilio anche per i capi di abbigliamento.

CORSA AL DIGITALE

Una corsa alla digitalizzazione che, nelle ultime settimane, ha convinto molte attività del centro storico a partecipare a dei corsi di formazioni in Rete, organizzati dalla Regione, per potenziare la propria presenza sul Web e sviluppare l'e-commerce anche a livello locale. «Molti negozi del centro spiega il manager del Commercio Giacomo Pessa durante questo periodo di stasi dovuto alla pandemia hanno colto l'occasione per modernizzarsi avvicinando la propria attività alla Rete. Anche le attività più restie alle nuove tecnologie hanno deciso di entrare nelle piattaforme social per riuscire a lavorare durante i periodi di chiusura dovuti ai lokdown, frequentando anche i corsi che abbiamo proposto per digitalizzare l'attività».

PRESENZE IN CENTRO

In queste ultimi mesi il capoluogo a causa delle restrizioni ha visto un vero e proprio boom di presenze durante il fine settimana, dal momento che i rodigini non potevano spostarsi a causa delle restrizioni in vigore. Negozi ed esercizi pubblici, in particolare la scorsa estate, hanno vissuto un periodo florido sul fronte delle presenze. Il timore, però, di molti commercianti è che ora la città, al termine della pandemia, torni ad essere poco frequentata durante fine i settimana. «Per cercare di mantenere in centro un così alto grado di presenze anche nel dopo pandemia spiega il manager del Distretto del Commercio le attività del centro, compresi bar e ristoranti, dovranno puntare sulla qualità del servizio, in modo da fidelizzare il cliente e convincerlo a scegliere Rovigo per acquisti e tempo libero».

VERSO L'ESTATE

Nel frattempo, il Distretto, assieme a Confesercenti e Comune, sta lavorando sul calendario degli eventi estivi. «I commercianti si stanno organizzando per l'estate spiega Pessa -, chiedono un calendario per i prossimi mesi, nella previsione che la pandemia arresti la morsa. Come lo scorso anno, possiamo anticipare che sarà un'estate all'insegna di spettacoli ed eventi, organizzati in collaborazione con le attività commerciali della città, che si svolgeranno all'aperto».

I FONDI

A disposizione del commercio cittadino ci sono infatti ancora circa la metà dei 250 mila euro assegnati dalla Regione al Capoluogo dai distretto del Commercio del centro storico, risorse che verranno investite per sostenere le attività durante i prossimi mesi, non certo facili per i tanti negozi ed esercizio pubblici che dovranno comunque rispettare, almeno fino a fine anno, una serie di limitazioni sanitarie. Al centro degli eventi della prossima estate, oltre alle piazze principali, anche l'area del Censer, che accoglierà spettacoli e concerti. Previsti poi una serie di appuntamenti con la cultura e l'arte anche in piazza Merlin e nella storica piazzetta Annonaria.

Roberta Merlin

