Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INIZIATIVEROVIGO Commercio e artigianato insieme per animare i giovedì dello shopping. La Cna di Rovigo ha risposto all'appello del Comune e del Distretto del Commercio e stasera sarà dunque in centro ad accompagnare lo shopping in notturna. Gli appuntamenti del giovedì, come ha spiegato nel corso della presentazione tenutasi ieri a palazzo Nodari, il segretario della Cna Matteo Rettore, realizzati grazie anche al coinvolgimento della Pro...