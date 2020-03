LA STORIA

ROVIGO Quelle strane sensazioni, il tampone, la logorante attesa e, infine, la comunicazione arrivata dalla moglie. È risultato positivo al Coronavirus e dovrà rimanere chiuso in casa due settimane, senza vedere i familiari, moglie e tre bambini.

Il polesano Andrea Sgualdo è infermiere strumentista al Policlinico di Abano Terme, ex portiere della Fluminense, è originario di Occhiobello, da alcuni abita ad Albignasego. Come tanti eroi impegnati in prima linea, è probabile che il 40enne si sia ammalato mentre svolgeva il suo lavoro. Il suo racconto è toccante: «Nella notte tra mercoledì e giovedì mi sono addormentato sfinito, verso le 5. Dolori fortissimi alla schiena e alle ginocchia, alle ossa in generale, febbre a 38, una notte tremenda. Ora sto meglio, la tosse sembra diminuita rispetto a mercoledì, per fortuna il respiro regge».

L'ISOLAMENTO

L'uomo è costretto a vivere recluso in una stanza della sua abitazione, una situazione molto difficile e dura psicologicamente. «Sento le loro voci, le loro risate, ma sono isolato qui e nel resto della casa ci sono mia moglie e i tre bambini - spiega -. È difficile, ma ho la fortuna di avere una moglie che ha una grinta da leone e una dolcezza infinita». È stata lei a comunicarmi la notizia della mia positività, mercoledì mattina, mi ha chiuso in una stanza e senza battere ciglio si è presa carico di tutto». Sgualdo da alcuni giorni aveva intuito che, probabilmente, qualcosa non stesse andando per il verso giusto: «Avvertivo sensazioni nuove nel mio corpo, dolori, brividi e una debolezza mai provata. Dentro di me sentivo che c'era qualcosa che non andava, fortunatamente poi a lavoro ci hanno fatto il tampone e mi sono messo in isolamento, così non rischio di essere un pericolo per gli altri».

«QUALCUNO NON HA CAPITO»

L'emergenza Coronavirus è scoppiata in provincia di Padova quasi un mese fa: «Faccio lo strumentista in sala operatoria, struttura privata convenzionata. La nostra attività lavorativa non ha potuto fermarsi essendo legata alla cura di pazienti oncologici o urgenti. Sono calati gli interventi demandabili, ma gli altri no. In sala, la percezione del paziente è spesso alterata poiché in quel momento, prendono il sopravvento la preoccupazione e la paura per l'intervento. Noi lavoriamo con i soliti presidi di sempre, come mascherine e materiale monouso». Ma Sgualdo non intende fare polemiche: «Prevenzione? Non lo so se si potesse fare di più. È sempre facile criticare e tendiamo a essere massimi esperti di ogni cosa. Di certo lo sforzo è stato enorme».

L'ex portiere polesano lancia un appello: «Sono convinto che troppe persone abbiano interpretato liberamente le indicazioni del Governo e abbiano recepito solo ciò che faceva più comodo. Posso garantire che rimanere in isolamento quattordici giorni, vedere la mia straordinaria moglie e la mia famiglia solo in chat, è tremendo».

L'infermiere aveva adottato altre misure preventive: «Siamo stati attenti a seguire le direttive del Governo, eravamo in casa da dodici giorni, sono uscito solamente io per andare al lavoro e fare la spesa. Ma non è bastato». Nel 2016 Sgualdo aveva pubblicato, assieme ad altri nove autori, l'inedito thriller Bestseller - Cronaca di una vendetta. Il 40enne è molto conosciuto in Polesine per aver calcato i campi di calcio con la maglia della Fluminense, società di Occhiobello. Il forte portiere, in terra padovana, ha indossato le maglie di Solesinese, Monselice, Caltana (Venezia), Conselve e Rio Ponte San Nicolò, con le quali ha avuto la fortuna di vincere campionati e coppe. Ora ha appeso i guanti al chiodo. Chissà che, dopo aver parato il temibile Coronavirus, a Sgualdo non venga voglia di rituffarsi tra i pali.

