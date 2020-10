CRIMINALITÀ

ROVIGO Furti a raffica in abitazioni, ma sopratutto di mezzi agricoli nelle aziende, almeno 24 messi a segno fra fine 2018 e lo scorso ottobre da un terzetto di predoni, un operaio e due braccianti agricoli, tutti originari della Romania e residenti a Ferrara, che sono stati arrestati dai carabinieri estensi con l'operazione Bobcat, perché fra i prezzi pregiati di quanto rubato, figurano anche quattro mini-escavatori. A finire in carcere con l'accusa di furto pluriaggravato e continuato in concorso sono stati Nicolae Moraru, 39 anni, pregiudicato e considerato il capo, di Gheorghe Ion Preda, 30 anni, e Costica Cercel, 53 anni, tutti ai quali vengono addebitati ben 24 furti, 15 a Ferrara, cinque a Bologna, due a Modena, uno a Ravenna e uno a Rovigo. L'indagine è stata avviata dal pm della Procura di Ferrara, vecchia conoscenza di Rovigo, Ciro Alberto Savino, tuttavia l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Ravenna Corrado Schiaretti su richiesta del pm Cristina D'Aniello, perché è proprio a Ravenna che risulta compiuto il furto penalmente più grave, quello di tre fucili da caccia, un centinaio di cartucce calibro 12 e una carabina ad aria compressa. Come ricostruito dagli investigatori, i tre hanno agito insieme derubando abitazioni, uffici, aziende agricole e cantieri. Nei diversi colpi hanno portato via, otre ai quattro Bobcat, anche trattori, un furgone, falciatrici, martelli pneumatici, frese, smerigliatrici e utensili vari, computer, sette canne da pesca del valore di circa settemila euro, i tre fucili e la carabina. L'ammontare complessivo della refurtiva è stato stimato in oltre 200mila euro, mentre ammonta a circa 50mila euro il valore di quanto è stato recuperato, perché quasi tutto prendeva la via delle Romania dove veniva rivenduto.

F.Cam.

