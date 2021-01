Nàrvali, ovvero pazzi nella lingua dei Rom bosniaci. È Il nome dato a un'articolata operazione dei carabinieri di Modena, che ha portato all'esecuzione di quattro custodie cautelari in carcere e una ai domiciliari nei confronti di quattro rom e un marocchino, ritenuti i vertici di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione ed ai furti messi a segno nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Mantova, con base in un campo nomadi del Modenese, ma con ramificazioni anche in Polesine, dove risulterebbero gravitare alcuni fra arrestati e gli altri sette indagati a piede libero. La banda avrebbe messo a segno almeno 60 fra furti consumati e tentati, anche cinque o sei nel corso di una stessa notte, a negozi e attività industriali, saccheggiati dopo averne sfondato le porte utilizzando auto o altri mezzi come arieti, ma anche a calci. In un caso, con un carroattrezzi rubato sarebbe stato sradicato un bancomat. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura modenese stimano in almeno 250mila euro il valore della merce asportata, gran parte della quale ricettata con una vera e propria filiera strutturata, fra attrezzature edili, veicoli, denaro contante, computer, tablet, smartphone, televisori, elettrodomestici, materiale elettrico, pneumatici, ma anche abbigliamento, insieme ai danni provocati alle attività colpite nei brutali raid.

