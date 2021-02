Si spostava lungo le strade del centro con il monopattino truccato senza patente e senza assicurazione. La Polizia locale, sottoposto il conducente a un controllo, ha proceduto al sequestrato del mezzo, in quanto non conforme alla normativa. Si tratta del quarto nel giro di pochi mesi. Di fatto, alcuni di questi moderni mezzi sono dei veri e propri scooter che viaggiano per le strade della città causando pericolo. Il loro numero è aumentato a seguito degli incentivi all'acquisto introdotti proprio per far fronte all'emergenza Covid. Nei mesi scorsi i controlli delle forze dell'ordine hanno portato all'individuazione di diversi monopattini non conformi alla normativa, sanzionati, in particolare, per mancanza di immatricolazione, assicurazione, obbligatoria se risultano non omologati e, come il conducente fermato ieri in centro, in quanto sprovvisto di patente necessaria per condurre un mezzo così potente. Chi utilizza monopattini elettrici non a norma va incontro a una multa tra i 200 e gli 800 euro. Se invece il monopattino è a norma, ossia è munito di certificazione Ce con un motore di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50kW, per guidarlo non serve la patente e nemmeno il patentino. Il limite di velocità sulle strade urbane è di 50kw orari, 25km/h sulla carreggiata delle strade e 6 km/h nelle aree pedonali. Vietato utilizzare i monopattini sui marciapiedi.

