(G.Dia.) Le sezioni comunali dell'Avis di Adria, Ariano, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po hanno fatto squadra ed hanno raggiunto tutti i donatori del territorio con un unico pieghevole Siamo un unico fil rouge- Doniamo Sangue. «Quest'anno più che mai - scrivono -, è importante continuare a costruire quei legami di solidarietà che possono regalare gioia e speranza a tante persone. Proprio come la donazione di sangue ed emocomponenti. Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza. Buone feste da Avis». L'occasione è stata propizia per le varie sezioni comunali dei donatori Avis per fare promozione. L'Avis è un'associazione di volontariato costituita tra coloro che donano il proprio sangue gratuitamente, periodicamente e in forma anonima per venire incontro alla crescente domanda di sangue. I dirigenti delle singole sezioni ricordano che «Esistono diversi tipi di donazione: sangue intero, plasma e piastrine» e che «possono candidarsi per diventare donatori che è in età tra i 18 e 60 anni, con un peso corporeo sopra i 50 chili, con stato di salute buono e stile di vita senza rischio, sia per il donatore che per il ricevente». Prima di ogni donazione si effettua una visita medica ed esami ematologici, il tutto per tutelare la salute del donatore e del ricevente. Per diventare donatore basta contattare la sede Avis del proprio comune o più vicina. All'iniziativa hanno aderito pure i gruppi comunali Aido di Ariano e Rosolina. Nel pieghevole vi sono recapiti postali, numeri telefonici fissi e mobili, indirizzi e-mail e di posta elettronica, sia dell'Avis che dell'Aido.

