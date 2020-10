IL CASO

ROVIGO Il piromane non si ferma più. Ancora un rogo appiccato in via Alessandro Campo, il secondo in una settimana, il settimo in meno di un anno. Una situazione che crea sempre più apprensione fra i residenti. «Dico nulla, so nulla», taglia corto una ragazza che vive poco distante e che di fronte alle insistenze su eventuali sospetti spiega: «Parcheggio per strada, se uno incendia i cassonetti così, può anche dar fuoco a un'auto». Questo a testimonianza dell'apprensione che questa striscia di attacchi incendiari sta creando per le persone che vivono a San Pio X. L'allarme questa volta è stato lanciato circa un quarto d'ora prima delle 5 di ieri, con una chiamata ai vigili del fuoco, subito intervenuti. Come la settimana scorsa, hanno domato le fiamme che hanno avvolto e distrutto il cassonetto giallo della carta, prima che si propagassero al vicino cassonetto della plastica, che a differenza di sei giorni prima, non è rimasto danneggiato dal calore. Ma il numero di cassonetti andato distrutto a causa di questa manina e del suo incomprensibile godimento ad appiccare incendi, ora inizia a diventare considerevole. Il primo rogo della serie risale al 22 settembre 2019 e il secondo il 21 ottobre. Nemmeno il lockdown ha fermato il piromane, che ha colpito anche il 21 aprile. Poi di nuovo il 24 maggio e ancora il 23 agosto. Il sesto rogo, il 12 ottobre scorso. Ora il settimo. Purtroppo la sensazione, diffusa anche fra i residenti, è che possa succedere ancora.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA