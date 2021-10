Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEROVIGO I dati Arpav parlano chiaro: le precipitazioni in settembre sono calate del 54 per cento in media. Così, «la scarsa piovosità, la conseguente diminuzione delle portate dei fiumi e l'indice di siccità registrati a settembre - interviene il presidente di Anbi Veneto, Francesco Cazzaro - confermano ancora una volta il mutamento climatico in corso e la necessità di investire in infrastrutture per immagazzinare l'acqua piovana...