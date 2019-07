Sette sacerdoti per celebrare il Corpus Domini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PARROCCHIEROVIGO Ci sono tanti modi per dire grazie alle persone con le quali si è collaborato e che ancora sono un punto di riferimento per sé e per gli altri. Quello usato da monsignor Guido Lucchiari, parroco di San Pio X, si è dimostrato esemplare per la fraternità sacerdotale e per i fedeli, che hanno così vissuto la solennità del Corpus Domini in un clima di festa attorno all'altare. Don Guido ha invitato in parrocchia i sei sacerdoti ordinati preti nel 1963 (don Antonio Boccardo, don Francesco Boesso, don Giancarlo Crepaldi, don...