VERTICI

ROVIGO Sono sette i nuovi dirigenti assegnati alle scuole del Polesine, tutti nuovi assunti. Il ministero dell'Economia e delle Finanze aveva autorizzato 529 nomine per le 18 regioni in cui c'erano posti disponibili e i vincitori sono stati assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ufficio scolastico regionale.

LE NOVITÀ

I nuovi presidi, che hanno preso servizio il 1. settembre, sono Giulia Corso all'istituto comprensivo di Badia Polesine e Trecenta, Nicoletta Marchetto all'istituto comprensivo di Villadose, Silvana Rinaldi all'istituto comprensivo di Porto Tolle, Stefano Stagi all'istituto comprensivo di Castelmassa, Margherita Morello all'istituto comprensivo di Polesella, Salvatore Madaghiele all'istituto comprensivo di Occhiobello e infine Maria Chiara Olimpia Schiavone all'istituto comprensivo Adria uno.

Sostituiscono rispettivamente Amos Golinelli che un anno fa era anche reggente all'istituto comprensivo di Fiesso Umbertiano, Osvaldo Pasello, Monica Baravelli, Stefania Galeotti, Claudia Ciocchetti, Morena Passeri e Federica Serenari.

ISTITUTI PICCOLI

Va poi ricordato che sono cinque gli istituti sottodimensionati in provincia per l'anno scolastico 2020-21: sono le istituzioni scolastiche che contano meno di 600 studenti, anche sommando le scuole che eventualmente comprendono, così secondo la normativa devono accontentarsi di un preside in reggenza. Si tratta quest'anno degli istituti comprensivi di Ariano nel Polesine, Fiesso Umbertiano e Stienta, del Centro provinciale istruzione degli adulti a Rovigo e dell'istituto Colombo di Adria, per i quali era scaduto il termine per far pervenire le domande di reggenza da parte dei candidati.

BUCHI RIDOTTI

L'anno scorso erano stati nominati in provincia undici nuovi dirigenti scolastici e queste nomine avevano ridotto a sei le reggenze, rispetto ai 17 incarichi in reggenza che si erano contati nell'anno scolastico 2018-19. I vincoli della normativa prevedono la permanenza triennale nella regione di assegnazione e di mobilità interregionale.

Dopo le nomine in ruolo dei sette nuovi dirigenti scolastici dette, negli istituti comprensivi di Badia Polesine-Trecenta, Villadose, Porto Tolle, Castelmassa, Polesella, Occhiobello e Adria uno, l'Ufficio scolastico regionale ha pubblicato dunque anche l'assegnazione degli incarichi aggiuntivi in reggenza, che riguardano i cinque istituti sottodimensionati detti in provincia per l'anno scolastico 2020-21.

I REGGENTI

Gli incarichi di reggenza sono validi dal 1. settembre e confermano la dirigente scolastica del liceo Paleocapa Cristina Gazzieri al Colombo di Adria, la dirigente del Viola-Marchesini Isabella Sgarbi all'istituto comprensivo di Stienta, e Amos Golinelli reggente dell'istituto comprensivo di Fiesso Umbertiano e da quest'anno scolastico nuovo dirigente scolastico dell'istituto Levi di Badia Polesine. La nuova reggente dell'istituto comprensivo di Ariano nel Polesine è la preside dell'istituto comprensivo di Taglio di Po Antonella Flori. Novità anche a Rovigo al Centro provinciale per l'istruzione degli adulti: il nuovo reggente, al posto di Paola Malengo, è Fabio Cusin, dirigente dell'istituto comprensivo Rovigo 3.

N.Ast.

