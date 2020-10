Un venerdì pesante dal punto di vista delle nuove positività, ben sette, anche se controbilanciato da un numero ancora maggiore di guarigioni, otto, fra le quali anche quelle di due pazienti che erano ricoverati in Area Medica Covid a Trecenta, anche se parlare di guarigione in questo caso appare improprio, dal momento che sono sì negativizzati avendo ottenuto un doppio tampone negativo, ma restano comunque ricoverati. Dal punto di vista dei numeri, salgono a 698 i residenti in Polesine trovati positivi al virus dall'inizio dell'epidemia. Le persone attualmente positive sono 96, i ricoverati 12, due dei quali in Terapia intensiva, mentre sono 389 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono arrivati a 102.497 su una platea di 37.239 persone. Ben 84 i tamponi eseguiti ieri su bambini o ragazzi in età scolastica. Le positività emerse sono tutte di persone con una bassa età media, già in isolamento per contatti con casi di positività accertati, in due casi fuori provincia, tranne una, la più preoccupante. Si tratta di un 65enne di Rovigo, sottoposto a tampone al pronto soccorso e poi ricoverato in Malattie infettive. Le altre positività sono quelle di un 28enne di Rovigo, asintomatico, e quelle di un 50enne, di una 25enne, di un 22enne, di un 29enne e di un 23enne tutti residenti in Alto Polesine: gli ultimi due presentano leggera sintomatologia.

