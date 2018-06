Sette cuccioli di contrabbando fermati a Gorizia: due denunce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRAFFICO INTERNAZIONALEROVIGO Sette tenerissimi cuccioli, di meno di otto settimane, stipati in uno scatolone di legno nascosto nel bagagliaio di un'auto. Trasportati illegalmente in Italia per essere rivenduti in nero a un prezzo di almeno 500 euro ciascuno.Una nuova tratta che sembra essere divenuta sempre più redditizia e che, in questo caso, ha visto denunciati per maltrattamenti e introduzione illegale nel territorio nazionale di cuccioli di cane un uomo e una donna, 38 anni lui, 52 lei, entrambi di origini ungheresi e domiciliati in...