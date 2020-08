LA PANDEMIA

ROVIGO Sette in un giorno. Dopo 24 ore di tregua, il Coronavirus torna a manifestarsi con ben sette nuove positività, emerse grazie ai tamponi di controllo eseguiti a partire dalle positività già accertate e a quelli eseguiti sui viaggiatori di ritorno da vacanze nei quattro Paesi ritenuti a maggior rischio, Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Uno dei sette casi è quello di un altro 19enne, residente in un comune mediopolesano, che come già altri cinque ragazzi, è risultato essersi contagiato durante una vacanza a Malta, per ora l'unica meta turistica dalla quale al momento risultano contagi di importazione in provincia.

I CONTAGIATI

È asintomatico. Come asintomatiche sono le altre sei persone risultate contagiate, tutte di Rovigo e tutte state già precedentemente poste in isolamento domiciliare perché emerse dal tracciamento dei contatti stretti a partire da una positività che era stata individuata nei giorni scorsi. Decisamente bassa l'età media: si tratta infatti di una 15enne, di due ragazze di 17 anni, di una 50enne, di una 55enne e di un 59enne, il più attempato del gruppo e l'unico uomo.

Le nuove positività fanno salire il totale dei contagi riscontrati fra i residenti in Polesine dall'inizio dell'epidemia, a fine febbraio, a 518. Con il numero di guarigioni fermo a 424. Attualmente ci sono 58 persone positive in tutta la provincia e 370 persone in isolamento domiciliare. Nessuno, e questo è un dato decisamente confortante, presenta sintomi gravi e non ci sono ricoverati. Né sono emersi, dai tamponi degli screening che continuano ad andare avanti costantemente, positivi fra i dipendenti dell'Ulss o fra operatori e ospiti delle strutture residenziali. Continua, intanto, a crescere il numero di tamponi eseguiti, complessivamente arrivato a 69.580, con 28.408 persone sottoposte al test. Questo anche per effetto delle nuove disposizioni che riguardano quanti rientrano dall'estero.

ORARI PER I VIAGGIATORI

Su questo fronte, l'Ulss Polesana sottolinea come per quanto riguarda i punti ad accesso diretto per l'esecuzione del tampone senza prenotazione per i viaggiatori che rientrano da Croazia, Spagna, Grecia e Malta, nelle giornate di domani e domenica sarà attivo solo il punto di esecuzione del test dell'ospedale di Rovigo, nel corpo F, con accesso dalla pensilina rossa sul lato sud, dalle 8 alle 12. Da lunedì, inoltre, cambiano tutti gli orari: all'ospedale di Rovigo, sempre nel corpo F, per chi rientra dai quattro Paesi sarà possibile sottoporsi al tampone dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11.30; all'ospedale di Adria, al punto prelievi al piano terra dell'ospedale vecchio, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12; all'ospedale di Trecenta, al punto prelievi al piano terra dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13 e il sabato dalle 9.30 alle 11.

LO SCREENING

Da lunedì prenderà il via anche lo screening con i test sierologici rapidi per personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia. Si tratta di un test su base volontaria che verrà eseguito su prenotazione dai medici di famiglia, che come sottolineato dal presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo e della Federazione degli Ordini del Veneto Francesco Noce, «in un momento di pandemia, come medici non possiamo che essere sempre a disposizione per quanto riguarda la salute del singolo e della collettività. Fare il medico è una missione. E questa misura, che è stata decisa per garantire la sicurezza nella riapertura delle scuole, è un compito prioritario al quale siamo chiamati come Paese».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA