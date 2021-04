Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VACCINAZIONIROVIGO Un nuovo piano, mentre tutto continua purtroppo ad andare piano anche se in Polesine già la metà dei settantenni è stato vaccinato e tanti continuano ad affollarsi online nella speranza di trovare un posto che possa comparire improvvisamente. Ieri a Venezia sono state definite le tappe della campagna vaccinale in Veneto per fasce d'età, sulla base degli arrivi previsti. Ma proprio gli arrivi delle dosi sono state al...