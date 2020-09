SET IN CITTÀ

ROVIGO È alla fase di montaggio finale Sport Crime, la prima serie tv a mescolare il genere d'indagine criminale a grandi e sconosciute storie di sport, che ha trovato in Polesine - dal Delta a Rovigo, anche negli impianti sportivi, all'ex manicomio di Granzette e al palazzo della Questura - non solo i luoghi per girare il quarto episodio, intitolato Porto Tolle, ma anche rodigini che si sono prestati al ruolo di attori come se fossero già attori nati. E poi contatti che hanno messo le basi per nuove collaborazioni: ad esempio, con la New Ascaro Rovigo e il Baseball softball club Rovigo, verso un ritorno delle telecamere della serie in Polesine.

SERIE TIVÙ

Porto Tolle, tra i 6 episodi (da 45 minuti) della prima stagione di Sport Crime, è uno dei più paesaggistici nel legare ai luoghi delle riprese lo svolgimento e la trama, che mettono al centro lo sport e l'investigazione. La serie avrà una distribuzione internazionale per il grande pubblico. Partirà in autunno probabilmente, e sull'episodio polesano sono molte le curiosità. L'ex hockeysta Nico Tramontin, che nella produzione della serie tv si occupa di preparare i giovani e gli atleti, racconta: «In genere li recluto e preparo io: a Rovigo invece li ho trovati tutti pronti e perfetti, scenici, bravi, professionali: sia le figure atletiche, dei veri mostri, sia quelle narrative come l'allenatore». È stato possibile, infatti, grazie alla collaborazione con Cristiano Castellacci e la Pugilistica rodigina. «Me li ha segnalati il nostro uomo a Rovigo Raffaello Franco, che oltre a essere il nostro location manager è anche un amico e uno sportivo vero», aggiunge Daniela Scalia: giornalista, già volto noto di Sportitalia, ora è attrice e produttrice di Sport Crime.

EX MANICOMIO

«Sono bastati pochi minuti con Cristiano e i suoi ragazzi nella splendida location dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette per accordarci. Possiamo ironizzare sulla follia di un simile approccio, per un prodotto di grande investimento imprenditoriale e destinato al mercato internazionale. Ma il risultato parla chiaro: pochi minuti tra pazzi di valori dello sport hanno avuto più successo e valore che ore e ore di presentazioni in PowerPoint».

GLI ATTORI

Nel ruolo del manager sportivo ha fatto il suo esordio d'attore Enrico Pizzardo: ex kickboxer vicecampione del Mondo nella categoria 51/54 chilogrammi, poi maestro della Pugilistica rodigina, con lui hanno partecipato alle riprese due portacolori della Pugilistica rodigina, Traoré Beh Alassane ed Efe Osamwonyi, che hanno affiancato il protagonista della puntata, l'attore svizzero-congolese Eliel Mavakala. «I locali hanno fatto parti perfette, sia a Rovigo per le scene più legate allo sport, con Stefano Bettarello, Raffaello Franco, Enrico Pizzardo e gli altri, sia nelle immagini avventurose nel Delta», racconta Luca Tramontin, ex rugbista, commentatore televisivo, autore e ideatore di Sport Crime.

LA SCOPERTA

Ma l'esordio col botto, secondo Tramontin, l'ha fatto un altro rodigino, Giovanni Previato: «Atleta e poliziotto, ha avuto un ruolo lungo, da coprotagonista - continua Tramontin - con dialoghi, piani sequenza, movimenti lunghi, interazioni. Il regista gli ha chiesto se non abbia mai pensato di fare l'attore. Lui dice di non avere esperienze precedenti. Ma rivedendolo al montaggio sembra davvero di sì: chiederò ai suoi colleghi della Questura di indagare a sua insaputa», scherza l'ex rugbista di Belluno, Casale sul Sile, Brescia, Viadana e Piacenza.

L'EPISODIO

Nell'episodio Porto Tolle si sono sommati veri sportivi e veri impianti, che saranno presentati al pubblico internazionale con la loro denominazione e la loro reale geografia. Per questo la produzione ha lavorato col patrocinio del Comune di Rovigo. E la troupe s'è concessa anche un tipico terzo tempo alla Casetta rossoblù dello stadio Battaglini.

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA