Sessualità ai tempi del web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovani, internet e sessualità: come è cambiato l'approccio delle nuove generazioni al sesso oggi? E cosa è ancora tabù e cosa non lo è più? Queste le domande, non certo agevoli, alle quali si propone di dare una risposta l'incontro con Giorgia Pinelli, docente di filosofia, storia e scienze umane al liceo e all'università di Bologna, promosso dall'Ufficio famiglia della diocesi di Adria-Rovigo, dal Comitato Difendiamo i nostri figli e dall'Age Rovigo, che si terrà mercoledì alle 21 ai campetti della Polisportiva San Bortolo, in via...