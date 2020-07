IL PROCESSO

ROVIGO Ha a lungo maltrattato la moglie e figli minorenni, arrivando anche a estorcere rapporti sessuali alla donna contro la sua volontà. Per questo deve scontare 5 anni di carcere. Ma solo ora è stato emesso l'ordine di carcerazione nei suoi confronti da parte dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia, una volta che la sua condanna è passata in giudicato.

SQUADRA MOBILE

È stata così la Squadra Mobile di Rovigo, grazie anche al supporto operativo della Squadra volanti, a individuare ed arrestare l'uomo, di origini albanesi. Il tutto a poche ore di distanza dall'arresto, da parte della Sezione Catturandi della Mobile, dell'uomo di origini sudamericane residente in Medio Polesine, arrestato perche iniziasse a scontare i 7 anni e 9 mesi di pena per essere stato riconosciuto colpevole con sentenza passata in giudicato, di aver abusato sessualmente di un bambino, figlio della sua allora compagna. In questo caso i fatti risalivano a ben 8 anni fa, ma anche le vicende per le quali è stato arrestato l'uomo di origini albanesi sono abbastanza remote nel tempo.

LA DENUNCIA

Le indagini, infatti, risalgono al periodo a cavallo fra 2013 e 2014, anche se le condotte di cui si è macchiato sono avvenute anche in precedenza. Tutto è venuto alla luce solo grazie alla denuncia dell'ex-moglie per i numerosi episodi di violenza e di maltrattamenti subiti da lei e dai figli minori. Il grave quadro indiziario ricostruito dagli investigatori ha di fatto confermato le dichiarazioni della donna in sede processuale, portando così alla condanna dell'uomo che deve ora scontare la pena di 5 anni decisa nei suoi confronti.

F.Cam.

