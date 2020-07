VIOLENZA SESSUALE

ROVIGO È di 5 anni la pena chiesta per un 50enne rodigino, a processo con l'accusa di aver violentato un'amica mentre era stesa sul sedile posteriore della sua auto e stava vomitando dopo aver bevuto troppo. Tutto risale al dicembre del 2016. Una serata annaffiata dall'alcol, che avrebbe portato la donna, che in quel momento stava seguendo una particolare terapia farmacologica, ad accusare il colpo. L'amico, secondo l'accusa, si era offerto di accompagnarla a casa ed avrebbe approfittato di questo momento, in cui la donna si trovava in una situazione di stordimento, per abbassarle i pantaloni ed avere con lei un rapporto sessuale completo. Ieri in aula, davanti al Collegio formato dai giudici Nicoletta Stefanutti, Mabel Manca e Laura Contini, il 50enne che deve rispondere dell'ipotesi di reato di violenza sessuale, ha negato la ricostruzione accusatoria, chiarendo che si sarebbe trattato di un rapporto solo orale consenziente. La Procura aveva chiesto l'archiviazione, non trovando riscontri alle affermazioni delle donna, ed era stato il giudice per le udienze preliminari a disporre un supplemento d'indagine. La sentenza arriverà nell'udienza del 23 luglio prossimo.

F.Cam.

