Sessantenne arrestato per violenza sessuale

CARCERAZIONE

ROVIGO Condannato per violenza sessuale, un 60enne si era dato alla macchia. Pur essendo destinatario di un ordine di carcerazione, emesso poche settimane fa, non si è presentato alle forze dell'ordine per scontare la condanna risultando, di fatto, in fuga. Fino a quando, ieri pomeriggio, nell'ambito di un controllo del territorio, è stato fermato dai carabinieri nel Veronese.

È accaduto, infatti, durante un normale servizio di controllo effettuato di routine dai Carabinieri di Nogara i quali hanno fermato l'uomo, un italiano, che risultava residente nella Bassa Veronese.

All'atto del controllo dei documenti è emerso che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rovigo da poche settimane.

Di conseguenza, gli uomini dell'Arma hanno messo fine alla sua libertà e lo hanno condotto in caserma per approfondire la sua situazione. Si tratta di M.L., classe 59, giudicato colpevole di un episodio di violenza sessuale commesso nel 2010 per il quale, nel dicembre 2019, il Tribunale di Rovigo ha emesso la pena da scontare: due anni di carcere.

IL REATO

Nella primavera 2010 era stato accusato di una violenza sessuale. All'epoca dei fatti aveva 51 anni e il reato era avvenuto nel territorio di competenza del tribunale di Rovigo. Tutta la procedura giudiziaria si è conclusa proprio in queste ultime settimane. Dato che gli accertamenti condotti dai carabinieri in caserma hanno stabilito che il 60enne, italiano, doveva scontare due anni di reclusione per aver commesso il reato di violenza sessuale a Rovigo nell'aprile 2010, concluse tutte le procedure e contattata anche la Procura rodigina, i militari hanno tradotto il 60enne nel carcere di Verona Montorio per metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante. Nei prossimi giorni sarà deciso se trasferirlo nel carcere di Rovigo.

