Delta Farm, il villaggio vacanze che sorgerà al posto dell'ex centrale, dovrebbe aprire i battenti nel 2023. Termine ultimo di un progetto di riconversione iniziato nel 2016 con l'istituzione del bando Futur-e con cui il colosso energetico ha cercato di dare nuova vita a 23 centrali termoelettriche. Per Human Company, colosso del turismo, si tratta di un investimento di 60 milioni, con la previsione di una presenza giornaliera media di circa ottomila turisti e un'occupazione di almeno 400 addetti. Il villaggio occuperà una superficie di 110 ettari, 20 dei quali di area boschiva, con zone ricettive destinate alle diverse tipologie di ospitalità all'aria aperta che vanno dalle piazzole alle case mobili di ultima generazione. Del vecchio sito industriale rimarrà in piedi soltanto la ciminiera di 250 metri, la più alta d'Italia. Tra le principali attrazioni di questa struttura, unica nel suo genere nel Delta, sono previsti un polo sportivo multifunzionale, un'area per gli sport acquatici e spazi dedicati al benessere. Il progetto è stato presentato ufficialmente il 28 giugno di un anno fa a Palazzo Balbi. Nell'occasione c'è stata pure la firma del preliminare di vendita per la cessione a Human Company del sito.

