«Servono progetti per rilanciare la città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIAIl Movimento 5 Stelle cala i big. I senatori Nicola Morra e Giovanni Endrizzi sono arrivati in città per incontrare gli attivisti del movimento e per lanciare la candidatura a sindaco di Elena Suman. L'obiettivo di Suman è quello di fare rete con il nascente governo nazionale a guida 5 Stelle - Lega per togliere la città dall'isolamento. «La crisi nel settore turistico e commerciale è dovuta e testimoniata da una innegabile mancanza di progettualità delle precedenti amministrazioni - ha precisato Suman -. Noi punteremo sulla...