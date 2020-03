SINDACATI

ROVIGO «Chiediamo a Prefettura e Ulss di stringere accordi con la sanità privata per l'utilizzare il loro personale in Cassa Integrazione-Fis a supporto della sanità pubblica. Servono altre azioni urgenti per evitare che il sistema sanitario possa collassare». Il segretario di Fp Cgil Davide Benazzo chiede di concertare iniziative rapide a f avore di poli sanitari, presidi ospedalieri e case di riposo e mette l'accento sulla carenza di dispositivi di protezione individuale portando l'esempio di alcune strutture socio sanitarie che stanno utilizzando mascherine di stoffa cucite a mano. «La difficoltà di creare spazi per quarantene e isolamento e i ritardi nella diagnosi per la grande richiesta di tamponi spiega il sindacalista - sta mettendo in ginocchio le strutture e aumentano i casi di lavoratori infetti. Situazioni che si riverseranno a breve sugli ospiti. Oltretutto gli operatori avvertono la tremenda sensazione di essere lasciati soli in balia degli eventi. O come accaduto nella struttura di Fratta, di essere tacciati di fare sterili richieste».

Benazzo parla di lavoratori che scelgono di licenziarsi per la grande sensazione di insicurezza. «Come sindacato abbiamo chiesto l'intervento del Prefetto e del direttore generale dell'Ulss 5. Servirebbe inoltre una maggiore vigilanza di un organismo come lo Spisal, dato che in alcuni scenari professionali potrebbero esservi gli estremi anche per chiedere l'intervento della Procura».

Le emergenza più evidenti riguarderebbero la carenza di idonei spazi per l'isolamento, la penuria di personale, le difficoltà per i lavoratori sospetti o risultati positivi di gestire in famiglia la quarantena, la dilatazione dei tempi di diagnosi con tampone. «Le realtà di Occhiobello, Porto Viro e Rovigo chiedono l'accesso agli ammortizzatori sociali e in tanti comuni ci sono spazi inutilizzati quali asili, strutture socio sanitarie diurne e luoghi vocati all'accoglienza turistica. Siano trasformati in ricovero di ospiti sospetti o positivi in quarantena».

© RIPRODUZIONE RISERVATA