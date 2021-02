GESTIONE RIFIUTI

ROVIGO Fino al 2050 i rifiuti in Polesine saranno gestiti da Ecoambiente. Questo l'esito del percorso che sabato ha portato il Consiglio di Bacino ad affidare all'azienda interamente partecipata dai 50 Comuni polesani la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per altri 30 anni. Sembrerebbe una cosa quasi scontata, invece per arrivare a questo risultato non sono mancati colpi di scena e imprevisti. «Una vittoria del Polesine sottolinea il presidente di Ecoambiente Marco Trombini -, che può contare su un'azienda propria per la gestione di un servizio essenziale. In un anno e mezzo questo Cda è riuscito a completare il tortuoso percorso di fusione con il Consorzio Rsu, arrivando alla sua definitiva liquidazione, a realizzare il nuovo importante e ambizioso piano industriale che prevede 225 milioni di investimenti e, soprattutto, ad ottenere il fondamentale nuovo affidamento trentennale, che permette di dare una prospettiva al Polesine, anche dal punto di vista della sostenibilità, nonché una sicurezza agli oltre 260 lavoratori. Si poteva fare prima, inutile nasconderlo, ma l'importante era raggiungere l'obiettivo. A tutti, compresi i lavoratori dell'azienda, deve andare un grande ringraziamento».

PIANO INDUSTRIALE

Passaggio fondamentale, la redazione del piano industriale che, sottolinea l'ad di Ecoambiente Giancarlo Lovisari, «tale da far fare un evidente salto in avanti e garantire il raggiungimento di una serie di obiettivi: la centralità delle amministrazioni e degli utenti, a garanzia del rispetto degli interessi del territorio; uno stretto rapporto tra servizio e costo, con l'introduzione della Tariffa unica provinciale; un costo molto competitivo; un elevato livello di investimenti, in innovazione, digitalizzazione, impianti, uomini e mezzi, finalizzati a migliorare il servizio ma anche a contenerne il costo; lo sviluppo impiantistico finalizzato all'autosufficienza di Bacino e al contenimento delle tariffe». «Un risultato importantissimo, una benedizione sottolinea il presidente del consiglio di Bacino Antonio Laruccia - Erano presenti 40 sindaci e c'è stato il sì unanime. Avevamo fatto anche una precedente riunione informale per valutazioni specifiche su alcuni punti, riuscendo a trovare il punto di equilibrio. Portare nel 2023 la differenziata all'80% è una sfida impegnativa che richiede lo sforzo congiunto di Ecoambiente ma anche dei sindaci, delle associazioni, delle scuole. Perché non si parlerà più di Tari, ma di tariffa puntuale e di una modalità di conferimento dei rifiuti rivoluzionaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA