ROVIGO Un profitto di oltre due milioni di euro per Acquevenete. Ieri l'assemblea dei sindaci dell'azienda, nata nel 2018 dalla fusione di Polesine Acque e l'equivalente padovana Centro Veneto Servizi, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2019. Una seduta che avrebbe dovuto tenersi già ad aprile, ma che a causa dell'emergenza sanitaria è stata spostata in avanti per permettere a tutti i Comuni coinvolti di prendervi parte fisicamente. L'occasione ha permesso all'azienda di illustrare anche quali sono gli obiettivi su cui si dedicherà con impegno nei prossimi mesi: investimenti per il miglioramento delle infrastrutture, miglioramento del servizio clienti e ricerca e sviluppo per aumentare ancora di più la qualità della risorsa idrica.

GLI INVESTIMENTI

«Siamo soddisfatti dei risultati che oggi abbiamo potuto presentare ai sindaci, a cominciare dai circa 30 milioni di euro di investimenti per nuove opere riconosciuti in tariffa nell'anno 2019» sottolinea il presidente di Acquevenete Piergiorgio Cortelazzo. Parole condivise dal sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo: «Registro con soddisfazione - dice - i risultati della società, evidenziando anche la bontà delle scelte che son state compiute qualche tempo fa con l'aggregazione. Ora abbiamo a disposizione una società solida, che fornisce servizi di qualità. Ovviamente deve essere assicurato il massimo impegno affinché la nostra popolazione sia in grado di avere un servizio di alta qualità. La richiesta effettuata di ampliare ricerca e sviluppo per la messa in sicurezza della fornitura di acqua con un'alta qualità è assolutamente da condividere».

DISTANZA DI SICUREZZA

L'assemblea si è svolta nella sala Bisaglia del centro fieristico rodigino. Tutti gli 81 amministratori presenti erano ben distanziati l'uno dall'altro e indossavano la mascherina. In apertura dei lavori, il presidente dell'assemblea dei sindaci, il primo cittadino di Lendinara Luigi Viaro, non ha potuto evitare di parlare proprio delle conseguenze della pandemia Covid-19 sull'azienda e i suoi utenti. Le misure già previste per aiutare gli utenti più in difficoltà includono il bonus sociale idrico nazionale (125mila euro per ciascuno dei due Ambiti, Bacchiglione e Polesine), il bonus sociale idrico (120mila euro per Ambito, corrispondente all'ex fondo FoNi, oggi Op social), entrambi erogati dai Comuni sulla base dell'Isee, e il bonus integrativo messo a disposizione dall'Ambito Bacchiglione per 184.807 euro, da erogare con sconto in bolletta, sempre per le famiglie in difficoltà individuate dai Comuni, ma senza riferimento all'Isee (per far fronte alle emergenze emerse a seguito della crisi sanitaria).

SOSTEGNO AGLI UTENTI

Ulteriori forme di sostegno agli utenti sono previste per il prossimo autunno, attivabili su richiesta da parte dei sindaci: Acquevenete si è dichiarata pronta a rispondere a fronte di ulteriori criticità che dovessero emergere. In riferimento agli investimenti di cui ha accennato Cortelazzo, nell'area nord, ricadente nell'Ambito Bacchiglione, in provincia di Padova, sono stati effettuati lavori per circa 14,5 milioni di euro, mentre 15,4 milioni sono stati investiti a sud, nell'Ambito Polesine. Tra le voci più significative, gli oltre 7 milioni di euro investiti nella zona nord per il rifacimento di condotte idriche vetuste e i 3,7 milioni di euro di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in area sud. La media degli investimenti, per la maggior parte finanziati con la tariffa idrica, è di 59 euro per ogni abitante del territorio servito.Sul fronte della qualità dell'acqua, sono stati ben 5.500 i controlli eseguiti dal laboratorio Acquevenete nel 2019, +80% rispetto all'anno precedente. Analizzati in totale 170mila parametri, sempre con l'obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti.

