DOLCI DI SUCCESSO

POLESELLA Il Se dici bar pasticceria di Ro Ferrarese ha avviato con successo un servizio di consegne a domicilio di colazioni e dolci, mettendo a disposizione dei suoi clienti un'ampia scelta di box per tutti i gusti. Non solo colazioni, ma anche mignon e box pasquali, con uova di Pasqua ripiene e decorate. «Non avevamo mai considerato l'idea della consegna a domicilio ai privati. Prima rifornivamo solo alcuni bar del centro. Abbiamo intrapreso questa strada il giorno della festa del papà, dopo aver ricevuto alcune richieste» spiega Soccorsa Littero, titolare della pasticceria. E non si sono più fermati, consegnando, oltre che nei paesi del Ferrarese, anche in molti paesi della provincia di Rovigo. «Abbiamo fatto consegne nei paesi più vicini, come Polesella, ma anche in quelli più lontani, fino a Lama, Villadose, Costa di Rovigo. Solo domenica 5 aprile abbiamo fatto 30 consegne». Nei paesi più lontani le persone si mettono d'accordo per accorpare gli ordini. «Il bello è proprio questo: le persone comunicano tra di loro anche a distanza, si organizzano e così facendo si risveglia anche un bel spirito di comunità». Le colazioni a domicilio inizialmente dovevano essere consegnate solo il sabato e la domenica mattina «per concentrare la mole di lavoro, perché questo servizio è molto impegnativo».

FESTE E RICORRENZE

Da quando i bar sono chiusi, i clienti sentono la mancanza delle proprie abitudini. «La gente ha voglia di normalità - dice la pasticcera - Una brioche la domenica mattina è una piccola coccola capace di dare un po' di felicità». Per regalarsi un momento di normalità le persone sono disposte a mettere da parte le diffidenze che in questo periodo hanno nei confronti degli altri? «Purtroppo i nostri contatti con i clienti sono inesistenti al momento. Siamo molto chiari con loro sulle modalità di consegna. Li chiamiamo quando siamo in arrivo, loro ci lasciano i soldi sulla porta o sul cancello e noi depositiamo la confezione sigillata. Si fa in modo che l'importo sia esatto, senza bisogno di resti e in questo modo lo scambio avviene in maniera assolutamente sicura, senza contatti». Eppure, pur dovendo tenere delle distanze che disumanizzano il concetto di colazione al bar, questa situazione sembra aver tirato fuori la dolcezza dalle persone: «Non potendo stare insieme, le persone si fanno dei regali. Ci chiamano per offrire la colazione alla mamma, alla nonna o alla fidanzata e noi provvediamo persino a scrivere romantici bigliettini».

Sofia Muneratti

© RIPRODUZIONE RISERVATA