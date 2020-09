SERVIZI SANITARI

ROVIGO Un taglio del nastro, alla presenza del primo cittadino Edoardo Gaffeo e del direttore territoriale del ramo rodigino di Confindustria Massimo Barbin, oltre che di una folta rappresentanza del Granzette Calcio a 5, che è stata l'occasione per un bilancio di attività e servizi sul fronte Covid per il Centro di medicina di viale Porta Adige, l'ex Fisiomed, una struttura privata che esiste da ormai 13 anni, affermatasi come punto di riferimento per la riabilitazione e la fisioterepia, che da due anni, essendo entrata a far parte del Gruppo Centro di medicina, ha accresciuto la propria offerta, in particolare con la medicina estetica. E ancor più ora, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento, con la realizzazione di ambulatori dedicati all'oculistica, alla dermatologia e alla ginecologia.

LABORATORIO ANALISI

Ma è soprattutto la partenza, già da maggio, del servizio di laboratorio analisi che la struttura di Rovigo, appoggiandosi alla sede centrale di Conegliano, ha potuto giocare un ruolo anche dal punto di vista degli screening Covid. Inizialmente con i test sierologici su sangue venoso, non quelli effettuati con la saponetta pungidito, ritenuta non troppo affidabile, bensì con un prelievo venoso dal braccio e l'analisi in laboratorio per la ricerca, attraverso l'apparecchiatura Abbott in grado di processare fino a 200 test l'ora, degli anticorpi al Covid-19, a un costo attorno ai 50 euro, con il risultato già dopo 24 ore. Poi anche con i tamponi tradizionali, quelli molecolari, con un costo di 70 euro e il responso in 48 ore.

LO SCREENING

A Rovigo i test effettuati nella struttura hanno superato il migliaio, circa 200 tamponi e 900 sierologici. Ma sono numeri che crescono di giorno in giorno, soprattutto perché sono sempre di più soprattutto le aziende e le società sportive, che scelgono questo canale per operare in sicurezza. La novità di settembre è la possibilità di sottoporsi anche al tampone rapido, sempre con costo analogo e con la risposta in meno di un quarto d'ora. L'amministratore delegato del Gruppo Centro di medicina Vincenzo Papes, che ha già preannunciato ulteriori investimenti futuri su Rovigo, ha sottolineato come in due settimane ne siano stati eseguiti già 12mila: «C'è una crescente richiesta e un'affidabilità sempre maggiore: riteniamo questo sarà il test di elezione per le realtà produttive, ma anche nei contesti sportivi e dove la tempestività è fondamentale. Facendo lo screening direttamente sul luogo di lavoro sarà possibile verificare l'eventuale presenza di positivi e grazie alla rapidità dell'esito, solo in questi casi, fare subito il tampone molecolare classico. Oggi lo screening non è solo una questione etica, ma di credibilità dell'organizzazione stessa».

In caso di scoperta di positività ad uno dei test, il protocollo prevede che l'esito venga immediatamente comunicato al paziente, al medico di medicina generale e al Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss per tutte le operazioni di competenza, dall'isolamento alla ricerca dei contatti.

«Qualsiasi investimento sul territorio è un segnale importante di attenzione ha rimarcato il sindaco Gaffeo - Medicina pubblica e privata devono convivere e integrarsi: strutture come questa sono in grado di rispondere alle esigenze delle aziende, in un momento in cui i protocolli Covid sono all'ordine del giorno. La nostra città e la nostra provincia sono state toccate proporzionalmente in modo inferiore rispetto alle realtà vicine, non dimentichiamoci che il primo focolaio è stato a 20 chilometri da qui. Non è frutto del caso: c'è stato un lavoro certosino nella profilassi e nella prevenzione, abbiamo bloccato iniziative importanti e l'Ulss ha effettuato un'opera importante ricostruendo le catene di contagio, con una media di isolati per ogni caso di 18, uno dei più alti. Ora, con l'importante sforzo della riapertura delle scuole, e con la ripresa della circolazione del virus, non dobbiamo rilassarci, né farci prendere dallo sconforto, perché è stato fatto un grande lavoro, ma dobbiamo tenere alta la guardia».

Francesco Campi

