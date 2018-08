CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZIROVIGO Una fila di cassonetti rischia di aprire le porte a un'ondata di effluvi polemici. I primi sentori già si stanno registrando in questi giorni di afa. Nel mirino di alcuni residenti in corso del Popolo e strade limitrofe, infatti, è finita la decisione di muovere i bidoni in via Ponte Roda da vicolo Venezze, che congiunge il Corso a via Cavour, all'altezza del complesso dove stao per aprire il nuovo locale del consigliere comunale di Forza Italia, Giacomo Sguotti, in società con Rubens Pizzo, e si attende lo stesso per l'hotel...