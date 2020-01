SERVIZI

ROVIGO Un ritorno al passato per offrire un futuro più sicuro. Lo pensa Mario Bortolami, ex sindaco del capoluogo, nonché ex parlamentare, guardando a quel che esce dal rubinetto e a quanto si faceva in passato. «La qualità dell'acqua dell'Adige sta peggiorando - inizia Bortolami - e i segnali per il futuro preoccupano. Un giorno ci sono i Pfas, un altro la salmonella, poi c'è la risalita del cuneo salino... I problemi non mancano, se penso che negli anni 50 potevi bere direttamente dal fiume. Nell'ultima estate, poi, in luglio e agosto abbiamo avuto piene ricorrenti a causa dell'eccessivo scioglimento dei ghiacciai: mai accaduto negli ultimi venti anni. Solo che quella che arrivava non era acqua chiara, ma grigiastra, quasi una fogna».

L'ex primo cittadino arriva al punto. «L'acquedotto pesca in superficie e così abbiamo costi altissimi di depurazione, una spesa di qualche milione all'anno che poi pesa in bolletta. Così avrei una proposta che non dico sia solutiva, ma potrebbe essere valutata nell'eventuale fattibilità, o si pensi ad altra soluzione».

Definendosi «innamorato dell'Adige, tanto da fare esposti alle Procure di Padova, Verona e Rovigo nel 1978 come sindaco per fermare gli sversamenti industriali nel fiume, e da parlamentare feci un disegno di legge per creare guardie ecologiche che potessero fare controlli a sorpresa in queste aziende», ricorda che negli anni 70 «in golena c'erano una ventina di pozzi artesiani che garantivano l'acqua alla decina di comuni del bacino del Consorzio di Rovigo. Oggi penso alla riproposizione non di quei pozzi, che probabilmente hanno acqua inquinata, ma di nuovi a maggiore distanza dal fiume, magari una cinquantina di metri, lungo il suo corso, tutti collegati in rete, magari venti o trenta. La spesa non sarebbe enorme, forse meno di un milione, ma si avrebbe un'acqua buona e il costo della depurazione sarebbe abbattuto dell'ottanta per cento, né ci sarebbero più rischi di dover fermare il prelievo dal fiume in casi di inquinamento. Ne ho già parlato con alcune figure di vertice di Acquevenete, ma mi rispondono che non si può, causa espropri, vincoli eccetera. E la pubblica utilità la dimentichiamo? Cosa costerebbe, comunque, verificarne la fattibilità? Prima o poi, inoltre, i problemi li avremo anche con il Po. I politici devono seguire il contingente, ma preoccuparsi del futuro».

