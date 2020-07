SERVIZI

ROVIGO Un'azienda a misura di donna. Si potrebbe definire così Poste italiane, vista la percentuale di dipendenti donne che vi lavorano. Percentuale che in provincia di Rovigo supera sensibilmente sia la percentuale nazionale, sia quella veneta. Per questo motivo Poste Italiane fa parte della cinquina di aziende in vetta alla classifica delle società appartenenti all'indice Ftse Mib della Borsa di Milano sulla parità di genere stilata da Equileap, un'organizzazione indipendente che elabora dati e analisi sulla gestione della parità di genere nelle più importanti imprese su scala internazionale.

RUOLI DI VERTICE

I numeri forniti dalla stessa società parlano chiaro. Se a livello nazionale il 54% dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane è composto da donne, in Polesine le dipendenti sono 263, il 61% del totale: la percentuale più alta, con Belluno, di tutta la regione. In Veneto le donne sono il 56% del totale. Anche nei ruoli di comando all'interno del gruppo guidato dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, la presenza femminile risulta rilevante: a livello nazionale, l'incidenza del personale femminile tra quadri e dirigenti è pari al 46% e il 44,4% dei componenti del consigio di amministrazione è donna. Nell'ambito delle posizioni manageriali, il 30% è ricoperto da popolazione femminile e il 20% è presente nelle posizioni di top management.

IL COMMENTO

«Il prestigioso riconoscimento di Equileap - ha commentato l'amministratore delegato Del Fante - riflette il costante impegno di Poste Italiane a supporto della parità di genere ed è una testimonianza di una cultura aziendale basata sul rispetto e sulla valorizzazione della diversità».

In tale contesto l'azienda ha introdotto una serie di interventi di sensibilizzazione sull'importanza della presenza delle donne nel mondo del lavoro e sul sostegno alla genitorialità attiva, come Maam, acronimo che sta per Maternity as a master: un programma digitale che dal 2018 è aperto anche agli uomini in procinto di diventare padri, mirato a rafforzare le capacità connesse all'esperienza della genitorialità utili anche al momento del rientro al lavoro. Il progetto è sostenuto anche da una community online che permette ai partecipanti di confrontarsi integrando le varie esperienze, facilitando il processo di apprendimento e sviluppo delle competenze relazionali, organizzative e dell'innovazione da valorizzare anche nel contesto professionale.

SOCIALE

L'azienda fa inoltre sapere di avere adottato una specifica policy aziendale basata sulla valorizzazione di diversità e inclusione, e di aver lanciato un programma denominato Poste Mondo Welfare che consente ai dipendenti di convertire il premio di risultato in beni e servizi di welfare di utilità sociale, tra i quali rientrano anche servizi di cura genitoriale, intrattenimento educativo e di time saving in risposta alle principali esigenze di prossimità.

Elisa Barion

