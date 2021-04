Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERVIZIROVIGO «Sono pronto a portare in consiglio provinciale un documento che consolidi la scelta di un nuovo Tribunale all'ex caserma Silvestri, che risolverebbe definitamente la questione sia dal punto di vista logistico che urbanistico».A dirlo è il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara. Che senza tanti giri di parole, fa capire come le decisioni passate sopra la testa di Rovigo e del Polesine possano anche essere messe in...