ROVIGO Scatta da oggi la zona rossa e iniziano tre settimane di vacanze forzate per gli oltre tremila bambini che frequentano nido e infanzia della Fism. Le scuole paritarie del Polesine non hanno digerito la chiusura imposta ai più piccoli, che rischiano di perdere i contatti sociali e i percorsi di crescita avviati con le insegnanti. Mauro Agnoletto, presidente della sezione di Rovigo delle paritarie, è amareggiato: «Siamo costretti a subire passivamente la decisione del Governo: è un peccato, nelle nostre scuole non sono mai emerse situazioni di criticità».

SCARSI RISCHI

Agnoletto riporta alcuni numeri. «Dalla scorsa estate abbiamo avviato i protocolli di sicurezza con i Grest, poi confermati a settembre con la nuova annata scolastica: nelle 56 scuole Fism si sono registrati una decina di casi, siamo intervenuti in maniera tempestiva a Lusia e a Crespino, non sono divampati focolai. Sarebbe stato più ragionevole consentire agli asili di tenere aperto, confermando le linee guida già portate avanti».

Il fermo fa riemergere dubbi finanziari. «Le settimane di zona rosa peseranno sulle casse, i dipendenti saranno messi in cassa integrazione. Inoltre stiamo ancora aspettando il contributo per le scuole chiuse per bimbi fino a 3 anni nei mesi del 2020: lo Stato ha stanziato i fondi, ma la cifra deve essere liquidata dal Provveditorato per le province di Rovigo e Padova».

L'unica nota positiva arriva dalla campagna di vaccinazione, che prosegue a ritmo serrato per i 360 dipendenti. «Entro fine marzo tutte le insegnanti, il personale ausiliario e amministrativo della Fism faranno il vaccino, le lettere di convocazione sono già arrivate».

IL DUBBIO SULLE RETTE

La decisione di retrocedere il Veneto in zona rossa inguaia molte famiglie, costrette ad affidare i bimbi ai nonni o alle baby sitter. Sulle chat divampa la protesta per il caso rette: nella maggior parte delle scuole affiliate Fism, infatti, la quota va pagata entro il 5 di ogni mese e bisognerà capire se quella versata integralmente verrà poi scalata ad aprile, visto che gli alunni rimarranno a casa due settimane e da giovedì primo aprile scatteranno le vacanze di Pasqua. Questioni economiche da analizzare per la Fism, spiazzata dalla chiusura forzata.

Anche in provincia cresce il malcontento e il sindaco di Polesella, Leonardo Raito, si è schierato contro la decisione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. «Credo che dato che la zona rossa limitava gli spostamenti tra comune e comune, si potesse verificare sulla base dei dati territoriali la possibilità di chiusure selettive solo in quei territori più colpiti. Così si sarebbe consentito a quegli istituti che fino a oggi hanno sempre condotto bene la didattica, di proseguire nel percorso in presenza senza ricorrere alla Dad, che di sicuro impatta, specie sui ragazzi delle prime e delle seconde elementari, che hanno pagato dazio a un percorso formativo zigzagante».

Alessandro Garbo

