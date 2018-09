SERVIZI ROVIGO Per qualcuno è imprescindibile, per qualcuno una scelta,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZIROVIGO Per qualcuno è imprescindibile, per qualcuno una scelta, per qualcuno una chimera dovuta alla mancanza di strutture disponibili o vicine. Per le mamme che hanno figli molto piccoli e fortunatamente un lavoro, l'asilo nido è essenziale. Grazie anche alla competenza e dolcezza delle maestre e delle ausiliarie, è anche un importante passo nella crescita dei bambini.Quanti sono i bambini che riescono a frequentare il nido, visto che i posti sono inferiori alla richiesta? Per fare un esempio, quest'anno i posti disponibili nei nidi...