SERVIZI

ROVIGO In undici uffici postali della provincia ora è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite Whatsapp direttamente dal proprio cellulare. I nuovi Gestori delle attese installati da Poste Italiane, infatti, oltre a erogare i biglietti per le operazioni allo sportello e ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala, consentono di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto un ticket elettronico, utilizzando direttamente la più diffusa piattaforma di messaggistica. Richiedere il ticket elettronico con Whatsapp è molto semplice. Dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket. A quel punto, digitando Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l'ufficio postale più vicino con l'indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione e se il cliente accetta, la prenotazione sarà inoltrata in automatico mostrando sul display del cliente stesso, il relativo codice.

ALTRI SISTEMI

L'innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione a distanza che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni, come per esempio quella da computer o tramite l'app Ufficio postale, che consentono di selezionare anche l'orario preferito, tra quelli disponibili, nel quale visitare l'ufficio, confermando così ancora una volta la vicinanza a tutti i cittadini e la volontà aziendale di venire incontro alle loro esigenze. In questi giorni in molti, in particolare gli anziani, attendono il loro turno per entrare alle Poste all'esterno degli uffici, secondo le regole di sicurezza dettate dall'emergenza Coronavirus. Il caldo estivo, però, rende l'attesa particolarmente difficile da sostenere, ecco che prenotare il proprio turno allo sportello rende l'accesso agli uffici meno difficoltoso per i cittadini.

R.Mer.

