SERVIZI ROVIGO I rodigini si sono abituati a fare la raccolta differenziata e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZIROVIGO I rodigini si sono abituati a fare la raccolta differenziata e la fanno anche con ottimi risultati. Il capoluogo polesano scala l'ultima classifica di Legambiente dei Comuni più ricicloni abbassando la propria quantità di secco a 217,4 chili ad abitante, rispetto ai 256 chili del 2017. In pratica, i residenti della città e delle frazioni quest'anno hanno prodotto circa 40 chili di secco non riciclabile a persona in meno rispetto al biennio precedente. A dare la buona notizia, l'assessore all'Ambiente Dina Merlo e il sindaco...