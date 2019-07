SERVIZI ROVIGO Giornate di incontri e momenti di scambio di opinioni per la rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Giornate di incontri e momenti di scambio di opinioni per la rete ferroviaria polesana e la gestione da parte della Regione tramite la società Sistemi territoriali, oltre alle difficoltà delle prime settimane di luglio per gli utenti di cui si è detto nei giorni scorsi, con la presentazione del piano regionale dei trasporti avvenuto in sala consiliare della Provincia. Presente pure una rappresentanza del progetto Ci scusiamo per il disagio, promosso inizialmente dal Pd di Badia, che segue da tempo le problematiche delle linee...