ROVIGO (F. Cam.) Asm Set ha preso casa in Fattoria. L'azienda di servizi energetici, al 51% di proprietà della municipalizzata Asm e al 49% partecipata da Ascopiave, ha aperto un nuovo sportello clienti all'interno del centro commerciale lungo la Statale 16, alle porte di Rovigo. Il servizio è operativo da giovedì scorso e si aggiunge agli altri sportelli di Rovigo, Lendinara, Badia Polesine e Occhiobello.

«Il nuovo sportello rappresenta un ulteriore sforzo fatto da Asm Set per essere presente in modo capillare sul territorio e costantemente vicino ai propri 42mila clienti», spiega la società attiva nel settore della fornitura di gas ed energia elettrica, il cui vertice è presieduto da Manuela Nissotti. Ed è proprio la presidente ad aggiungere: «L'apertura di questo nuovo sportello rappresenta un gesto visibile e concreto per dimostrare tutta la nostra vicinanza ai nostri clienti e a coloro che si accingono a diventarlo, in particolare alla cittadinanza rodigina e polesana».

L'ufficio del centro commerciale, la cui inaugurazione si terrà a gennaio dopo il periodo di festività, accoglierà i clienti il lunedì dalle 12 alle 18.30, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18.30. Qui si potrà procedere con l'attivazione o la modifica dei contratti di fornitura gas ed energia elettrica, la verifica dello stato dei pagamenti, la domiciliazione bancaria delle fatture, oltre a richiedere consulenze personalizzate sulle offerte di gas ed energia elettrica più adatte alle esigenze di ciascuna famiglia o impresa.

