Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERVIZIROVIGO (E. Bar.) Una lunga lettera di ringraziamento ai soci, ai dipendenti e ai vertici di As2. Pierpaolo Frigato, già presidente di As2 ed attuale vicepresidente in quota Lega della stessa società di servizi strumentali per le pubbliche amministrazioni, inizia il suo nuovo incarico dicendo «grazie». Non solo: la lettera è l'occasione per ricordare i risultati conseguiti da As2 durante il suo mandato, segnato dalla pandemia che...